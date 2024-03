A NATO legnagyobb európai központja épül a szomszédunkban

A Euronews szerint nem egy teljesen új központot építenek, hanem egy – már eddig is a NATO használatában lévő – bázist fognak jelentősen kibővíteni. A fejlesztés összköltségét 2,5 milliárd dollárosra becsülték. A bővítéssel a Mihail Kogalniceanu reptér összterülete 2800 hektárra növekszik, míg a kerülete 30 kilométeres lesz. Az elkészült bázison összesen 10 ezer NATO katona állomásozhat majd a jövőben, valamint az ő családtagjaik számára is biztosított lesz a lakhatás a védett területen belül – írja a Porftolio.

A reptér már eddig is Románia egyik legfontosabb katonai létesítménye volt, de a számos fejlesztés hatására a NATO legnagyobb európai központjává válik majd. Kifutópályákkal bővítik, a várhatóan növekvő számú vadászgépek számára pedig hangárokat húznak fel. Ezeken felül a kiszolgáló és logisztikai létesítményekkel is emelik a bázis kapacitását. Az ide érkező nagyszámú lakosság számára pedig a polgári infrastruktúrát is fejlesztik, iskolák, óvodák, üzletek és kórház is épül.

#Romania has started building the largest #NATO military base in #Europe, which will be able to accommodate 10,000 military personnel. The facility is being built on the basis of the existing airbase in #Constanta. The cost of construction is estimated at 2.5 billion euros. pic.twitter.com/8j8e3bR6x2