A Der Spiegel számolt be arról, hogy szinte valamennyi ukrán alakulatnál szigorú lőszer-takarékosság lépett érvénybe. A német lapnak névtelenül nyilatkozó ukrán parancsnokok egybehangzóan azt állították, hogy jóformán minden, fronton harcoló egységnek spórolnia kell a munícióval, és a lőszer egy részét még át is kell adnia azoknak a csapatoknak, amelyeket éppen támadnak az oroszok.

Mi több, a hadsereg nemrég kinevezett parancsnoka arra utasította a katonáit, hogy ha az oroszok nem teljes erővel támadnak, akkor csak az állásaikat igyekezzenek tartani, de semmi esetre se indítsanak ellentámadást. Olekszandr Szirszkij vezérezredes arra figyelmeztetett: fennáll a veszélye, hogy az inváziós erők áttörik a frontot és mélyen benyomulnak az ország belsejébe. Állítólag az ukránok úgy próbálnak úrrá lenni a helyzeten, hogy csak a legveszélyesebb helyeken védekező katonáknak küldenek lőszerutánpótlást.

A washingtoni székhelyű Institute for the Study of War (ISW) szerint a frontvonal teljes hosszában az oroszok kezébe került a kezdeményezés. A védők súlyos lőszerhiánya miatt már az oroszok döntik el, hogy mikor és hol indítsanak támadást. Az amerikai kutatóintézet úgy véli: Szirszkij vezérezredes szavai arra utalnak, hogy az oroszok hamarosan a front egy olyan szakaszán indíthatnak offenzívát, amelyre eddig nem számítottak az ukránok. Washingtonban úgy értékelik: a front destabilizálódott és ha a Nyugat nem küld gyorsan lőszert, csak idő kérdése, hogy mikor omlik össze az ellenállás.

?? #Ukraine: The Ukrainian city of Avdiivka has been captured by the Russian military after four months of brutal fighting. The city’s fall marks #Russia’s largest victory in months, and is the largest change in the front lines since the Russian capture of Bakhmut.



