Hollandia ultramodern önjáró lövegeket küld Ukrajnának – így működik a cseh csodalöveg

A fegyverek megrendeléséről az X-en publikáló Nexta számolt be a hágai külügyminisztérium közlésére hivatkozva. A portál emlékeztet rá, hogy nem ez az első holland vásárlás Kijev számára. Korábban száz MR-2 légvédelmi rendszert és száz T-72M harckocsit rendelt a hágai kormány Csehországtól, a vételárat pedig az Egyesült Államokkal és Dániával közösen fizette ki.

The Netherlands has ordered nine DITA SAU from Czechia for subsequent transfer to Ukraine, the country's Foreign Ministry has said



DITA is a modern artillery system capable of hitting targets at a distance of up to 40 kilometers with 155-mm shells.



