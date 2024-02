Újabb súlyos veszteség érte az orosz légierőt

Az X-en megjelent hírek szerint az orosz légierő újabb A-50 (NATO-kódja: Mainstay) repülő harcálláspontot veszített. Orosz források azt állítják, hogy ezt a gépet is ugyanott lőtték le, ahol az előzőt és ahogy a korábbi esetben is, tévedésből, a saját légvédelmük végzett az A-50-el. A légelhárítás Mariupol körzetében nyitott tüzet a légtérellenőrző repülőre.

/1. Russian sources report about another loss of an A-50. As they say it was shot down in the same area in which the previous one was lost. As always Russians claimed it was a friendly air defense fire.



