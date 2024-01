Már Kuvait is tankokkal segítheti Ukrajnát

Az X-en publikáló és megbízható értesüléseiről ismert Nexta azt közölte, hogy Kuvait több mint száz M-84AB páncélossal támogatja Ukrajnát.

Az M–84 a szovjet T–72 harckocsi jugoszláv változata. Az eredeti verzióhoz képest több fejlesztést tartalmaz, mint a korszerűbb tűzvezető, illetve kommunikációs rendszer, valamint a számítógépes vezérlés. Az 1000 lóerős motor jobb gyorsulást, és nagyobb végsebességet biztosít, mint a régi, orosz erőforrás. Az M-84AB a Kuvaitnak gyártott export változatot jelöli. Ebből a típusból 150 darabot vásárolt a Perzsa-öböl menti arab ország.

Kuwait has transferred more than 100 of its M-84AB tanks to Croatia for repair and possible transfer to Ukraine. This was reported by Croatian and Serbian military portals. pic.twitter.com/8uU2CLDQdN