Elemző: ismét az egekben a migráció, van, ahol megduplázódott az érkezők száma

2023 első 11 hónapjában 17 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest az észlelt irreguláris határátlépések száma – mondta az InfoRádióban a Migrációkutató Intézet vezető elemzője.

Vargha Márk szerint beigazolódott, amit eddig is sejtettünk a korábbi hónapok adatai alapján: 2016 óta ez a legmagasabb érkezésszám, legalábbis november 30-ig bezárólag - mondta az elemző. Hozzátette, kiemelkedik a többi közül a nyugat-afrikai migrációs útvonal, ami Afrika nyugati partjaitól a Kanári-szigetek felé tart. Mivel a szigetcsoport Spanyolország része, így ez szintén az Európai Unió egyik tengeri külső határa.

Vargha Márk konkrét számokat is ismertetett: a magas érték 355 300 főt jelent. Mint mondta, olyan útvonalak is voltak, ahol viszont csökkent a forgalom, például a nyugat-balkáni, ahol 28 százalékkal esett vissza az érkezők száma. A nyugat-mediterrán útvonal terhelése szinte elenyésző mértékben, 2 százalékkal csökkent, a keleti útvonal 10 százalékkal, és a La Manche csatornán is 14 százalékkal kevesebben érkeztek.

Volt viszont három útvonal, ahol növekedett a forgalom:

az első helyen a nyugat-afrikai áll 116 százalékkal, a második a közép-mediterrán útvonal növekedése 61 százalékkal, a harmadik pedig a kelet-mediterrán útvonal 47 százalékkal.

A Migrációkutató Intézet vezető elemzője arról is beszélt, hogy marokkóiak érkeznek nagy számban, valamint afgánok is, de alapvetően a szubszaharai országok polgárai vannak a legtöbben, ők nagyon sokan vannak, elsősorban a nyugat-afrikai migrációs útvonal miatt, de nagyon sok a szíriai is – tette hozzá Vargha Márk.