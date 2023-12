Az orosz flotta új kikötője egy újabb országot ránthat be a háborús konfliktusba

Novemberben ötven grúz ellenzéki politikus arra szólította fel a NATO-t és az Európai Uniót, hogy akadályozzák meg az új kikötő építését. Főképpen azért aggasztja őket az Ocsmacsirében folyó fejlesztés, mert attól tartanak, hogy azzal Grúzia is nagyon közel kerülhet az Ukrajnai háborúhoz – írja a BBC.

A londoni Royal United Services Institute, egy biztonságpolitikai kutatóintézet munkatársa, Natia Seskuria szerint Grúzia könnyen belesodródhat az orosz–ukrán konfliktusba, ha erről bázisról indítana támadást az orosz flotta ukrán célpontok ellen, vagy éppen az ukránok rontanának rá a kikötőre. Úgy fogalmazott:

"Sajnos, ha Putyin elnök bele akarja rágatni Grúziát a háborúba, akkor erre minden eszköze megvan."

Az ocsmacsirei flottatámaszpont pedig éppen ilyen. Ugyanakkor az abháziai szakadárok azt állítják, hogy a kikötőben folyó fejlesztés csak kereskedelmi célokat szolgál. Azt szeretnék, ha 13 ezer tonnás hajók is használhatnák a létesítményt. A grúzokat azonban ez a magyarázat egyáltalán nem nyugtatta meg, és attól tartanak, hogy a beruházás az ő legnagyobb fejlesztésüket is veszélybe sodorhatja.

Ocsmacsirétől alig harminc kilométerre van Anaklia, ahol egy új mélytengeri kikötő létesítése kezdődött. Ennek óriási a jelentősége, mert ha megépül, akkor az Európa és Ázsia közötti kereskedelem talán legfontosabb eleme lehetne. A Világbank becslése szerint a kikötőn keresztül vezető úgynevezett középső folyosó megnyitásával felére csökkenhet a szállítási idő és 2030-ra megháromszorozódhat a két kontinens közti áruforgalom. Mindezt úgy, hogy az új útvonal messze elkerülné Oroszországot.

Persze a Kreml a kezdetektől hevesen ellenezte a grúziai kikötő létesítését. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egyenesen azt állította, hogy Anakliában

Londoni vélemény szerint a grúz kormány nehéz helyzetben van. Noha Tbiliszi hivatalosan elítélte az orosz építkezéseket, mint ami megsérti Grúzia szuverenitását és területi egységét, ennél több eddig nem történt. Sőt, a kormány igyekszik minimalizálni a bázis jelentette veszélyt. A parlament külügyi bizottságának elnöke azt nyilatkozta, hogy a támaszpont megnyitása leghamarabb három év múlva várható, és ez szerinte még elég messze van.

Mint mondta: a tbiliszi vezetés ennél sürgetőbb dolgokkal, például az Abházia határvidékén megölt vagy elrabolt grúzok ügyeivel foglalkozik. Nikoloz Szamharadze még hozzátette: "Egyébként sem látni, hogy az oroszok elkezdték volna Ocsmacsirében a munkálatokat." Ezt a kijelentését a területről készült műholdas fényképek elemzése után cáfolta a BBC. A felvételekből az derült ki, hogy az oroszok az ukrajnai invázió kezdete óta teljes erőbedobással építik az új hadikikötőjüket.

#Russia will reportedly build a permanent naval base near occupied Ochamchire, Abkhazia, but it will likely remain small. (1/5) https://t.co/go1WolGnbG https://t.co/aIKTcDWBTv pic.twitter.com/zO32v3jB07