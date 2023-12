A fiatal muszlim minden bizonnyal nagyon elégedetlen lehetett azzal, hogy a boltban az ő hite szerint tiltott húst is árusítottak. Tiltakozását azzal fejezte ki, hogy rávizelt a hűtőpultba kirakott sertéshúsokra.

A felvétel igen nagy felháborodást keltett az X európai követőinek körében. Többségük nem csak azért háborgott, mert amit a fiatal muzulmán férfi művelt az visszataszító, hanem azért is,mert ezzel éppen annak a vallási türelmetlenségnek adta bizonyítékát, amely annyira jellemző a vallási fanatikusokra.

Young Islamist in the Netherlands urinates on the pork section of a supermarket while his friend says:



“We don't eat pork” pic.twitter.com/t02UUjpwuZ