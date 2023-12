Élete utolsó másodperceiben videóra vette repülője zuhanását - döbbenetes videók

Még januárban történt a tragédia, amikor a nepáli Yeti Airlines utasgépe, 72 emberrel a fedélzetén, leszállás közben szerencsétlenül járt. A Katmanduból Pokharába tartó járaton legalább 68-an haltak meg, köztük 37 férfi, 25 nő, három gyermek és három csecsemő. Az áldozatok többsége nepáli volt, de indiaik, oroszok, koreaiak, valamint ausztrál, argentin, ír és francia utasok is életüket vesztették.

A gépen utazott, három barátjával, az indiai Sonu Jaiswal is, akik élőben közvetítette a repülés utolsó pillanatait. A videó első képein Jaiswal még boldogan mosolyog, majd nagy kavarodás után lángok törnek fel és a közvetítés véget ér. A felvételeken semmi nem utal arra, hogy a repülőgéppel valami gond lenne.

Az ATR 72-es típusú trubólégcsavaros utasgép 27 perces repülés után, éppen a Pokharában nemrég megnyílt replőtéren próbált leszállni, amikor egy szurdokba zuhant. A szemtanúk arról számoltak be, hogy a gép magasra emelte az orrát, a bal szárnyára dőlt és átfordulva, orral előre bezuhant a szurdokba.

