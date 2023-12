Újabb izraeli offenzíva indult a Gázai övezetben - videó

A palesztin sajtó jelentései szerint az IDF éjjel a levegőből a Gázai övezet több pontján folytatott harcokat, a többi között Gázavárostól keletre és Dzsabálíjában, az övezet északi részén, az övezet közepén található Nuszeriat menekülttáborban, valamint a déli részen fekvő Hán-Juniszban és Deir al-Balahban.

Hivatalos tájékoztatás szerint értesítették az egyik, a zenei fesztiválról október 7-én elhurcolt fiatal családját, hogy Jonatán Szamarno meghalt a Hamász fogságában. Az elhurcolt nők és gyermekek nagy részének kiszabadulása óta hat másik túsz meggyilkolásáról számoltak be az izraeli hatóságok.

*"May the victim's souls be lifted and revenge for the Nova festival massacre.”#IDF soldiers hold up a sign before blowing up underground compounds & tunnels in #Gaza. pic.twitter.com/iF3tRd0Ccd