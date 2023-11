Kaiser Ferenc: az oroszok terrorbombázással próbálkoznak a sártengerré vált Ukrajnában

Az elmúlt hetek hatalmas esőzései sártengerré változtatták az ukrán vidéket. Ez az úgynevezett raszputyica pedig lényegében minden nagyobb támadó hadműveletet megállított az arcvonalban. A szakértő úgy véli: mindez így is marad addig, amíg a vastag sár teljesen át nem fagy a szilárd altalajig.

"Hacsak a sár felső rétege fagy meg, akkor olyan lesz, mint a vékony jég: amint nehéz járművekkel ráhajtanak, beszakad az egész. Márpedig egy komolyabb támadáshoz szükséges a harckocsik és a lövészpáncélosok megmozdítása is" – hangsúlyozta Kaiser Ferenc.

Az NKE docense ugyanakkor arra is emlékeztetett, hogy már tavaly télen sem volt elég hideg ahhoz, hogy az ukrán vidék járható legyen nehéz harcjárművekkel is. Így tavaszig kellett várni a nagyobb hadműveletekre. "Elképzelhető – tette hozzá Kaiser Ferenc –, hogy ez az idén sem lesz másképpen."

Arról is beszélt, hogy milyen nehéz körülmények között kell harcolniuk a katonáknak a lövészárkokban. A hatalmas sárban alig lehet mozogni, az állandó nedvesség miatt pedig gyakran kell váltani az első vonalban lévőket, mert az átázott ruházat miatt könnyen megbetegedhetnek.

Kaiser Ferenc szerint a helyzet az oroszoknál talán még rosszabb lehet, mivel az ukránok már megkapták a legkorszerűbb nyugati téli ruházatot, amely sokkal jobban szigetel a hideg és a nedvesség ellen. Az oroszoknak azonban nincs ilyen felszerelése.

Ez a videó egy elhagyott orosz lövészárokrendszerről készült:

