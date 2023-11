Videón, ahogy az ukránok a brit fegyverrel kilövik az oroszok féltett korvettjét

Az ukránok nem véletlenül lőttek ki két Storm Shadow robotrepülőgépet a kercsi Zaliv hajógyárra még a hétvégén. A rakétákkal az Askold korvettet vették célba, amelyet éppen javítottak - írja elemzésében A háborúk világa, a világ háborúi Facebook-oldal szakértője.

A rakétákat is hordozó, és ezért is igen modern hajó az orosz Fekete-tengeri flotta egyik legmodernebb egysége, A védelméről egy 76,2 mm-es ágyú valamint egy Pancír M légvédelmi rendszer gondoskodik. Támadáskor Kaliber valamint Onyx rakéták képes indítani.

Most videók is előkerültek a sikeres ukrán csapásról.

