Félelmetes orosz veszteségről beszélnek az ukránok – videó

Az iparváros az elmúlt hetekben intenzív orosz támadások célpontjává vált. „Az ellenség felújította támadásait, és nem adja fel az Avgyijivka bekerítésére tett kísérleteit” – közölte az ukrán hadsereg vezérkara a Facebook-oldalán. A közlemény szerint az ukránok szilárdan tartják a védelmi vonalaikat, és azt írták,

Andrij Jermak, az ukrán elnöki iroda vezetője a Telegram üzenetküldő oldalon közzétett egy fotót, amin egy összeroncsolódott páncélozott jármű és egy holttestnek tűnő alak elmosódott képe látszik.

In the battles near Avdiyivka, the losses of the Rashist armored vehicles in one day already surpassed the slaughter of the Russians at the crossing near Bilogorivka in 2022.



Many Russian Z-bloggers have already called it a complete disaster and a "black day" for the Russian… pic.twitter.com/zM2hoczAVD