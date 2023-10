Mentálisan beteg katonák ezrei harcolhatnak az orosz hadseregben

A brit védelmi minisztérium szokásos napi jelentésében megdöbbentő tényekről tudósít. Orosz pszichológusok nagyjából százezer katonánál diagnosztizálták már a hivatalosan a poszttraumatikus stressz szindrómának (PTSD) nevezett betegséget. Ez egyfajta védekezési mechanizmus, amely súlyos, megrázó események után lép fel, és amelynek során a borzalmas emlékképek rendszeresen ismétlődve jelennek meg a tudatban.

Ennek következtében akár részleges vagy teljes cselekvőképtelenség is felléphet. A PTSD-t korábban harctéri stresszként is leírták, a magyar köznyelv pedig a második világháború idején úgy emlegette, hogy az áldozat "légnyomást kapott".

Londonban emlékeztettek rá, hogy korábban már több orosz harctéri parancsnok is panaszkodott a katonái gyatra mentális állapotára. Az egyik legismertebb katonai vezető Ivan Popov vezérőrnagy, az 58. vegyes hadosztály parancsnoka volt, akit bíráló megjegyzései miatt le is váltottak.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 October 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/l4CTSZAZZG



?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/YfOYXinFu3