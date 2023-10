Az ukrán háború technikai csodáját még Harry Potter is megirigyelné

Mihajlo Fedorov, a digitális átállásért felelős ukrán miniszter személyesen mutatta be a különleges ruhadarabot. A két és fél kilogramm súlyú lepel majdnem teljesen visszatartja az emberi test által kibocsátott hőt, így jóformán észrevehetetlenné teszi a katonákat a hőkamerás felderítő eszközök számára.

Az X-en közzétett videón jól látszik a különbség két, álcázó lepel nélküli alak és egy harmadik rejtőzködő társuk között.

⚡️Ukrainians have created an invisibility cloak for the Armed Forces of ??Ukraine — Minister of Digital Transformation of Ukraine Mykhailo Fedorov.



The cloak blocks the radiation of heat and makes the fighters invisible to the enemy through thermal imagers and drones with… pic.twitter.com/utcVo9TgiU