"Gyakorlat" - Kaiser Ferenc: atombomba robbantására készülhet Oroszország

Egy nukleáris háborúra való felkészülést szolgál a keddre tervezett, országos szintű gyakorlat Oroszországban. A korábban nem tapasztalt gyakorlat legvalószínűbb okairól Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense nyilatkozott az InfoRádiónak.

"A háború azt is bebizonyította, hogy finoman szólva sem olyan erős az orosz haderő, mint azt sokan gondolták, nem is beszélve arról, hogy nagyon sokan ezt elvárták volna. Magam is azt gondoltam, hogy ennél jóval komolyabb képességekkel rendelkezik Oroszország. Viszont nukleáris eszközökből mértéktartó becslések szerint is 5900 atomtöltettel rendelkezik az Orosz Föderáció, és ebből

1700 körüli mennyiséget azonnal be tudnak vetni. Ez gyakorlatilag a NATO nagyvárosainak elpusztításához bőven elegendő képesség."

A gyakorlat egyfajta erőfitogtatás az oroszok részéről, miközben egy olyan helyzetet feltételez, amelyben a NATO atomcsapást mér Oroszországra, az orosz lakásállomány és az életfenntartó létesítmények 70 százaléka pedig megsemmisül.

Az atomfegyverek és rakétarendszerek tesztelésével azonban valószínűleg nem csak a Nyugatnak szól az üzenet.

"Ha csak a korszerű eszközöket veszem figyelembe, Oroszország akkor is rendelkezik egy hiteles nukleáris elrettentési képességgel, amire Moszkvának most nagyobb szüksége van, mint valaha, hiszen főleg a szárazföldi hadereje irgalmatlan vérveszteségeket szenvedett. Ami pedig ennél fontosabb, hogy a korszerű technikai eszközök jelentős része elhamvadt vagy súlyosan megrongálódott az ukrán harcmezőkön, emiatt Moszkvában úgy gondolhatják, hogy Oroszország egy hagyományos eszközökkel vívott háborúban borzasztó hátrányos helyzetbe került nem csak a NATO-val szemben; Oroszországtól délkeletre ott van egy nagyon komoly ambíciókat dédelgető és gazdaságilag most már szuperhatalomnak számító Kína, és az egykori Kínai Birodalom területei orosz távol-kelet néven szerepelnek a térképeken, tehát ez a hadgyakorlat deklaráltan a NATO-nak szól, van némi üzenete Kína felé is" - ecsetelte Kaiser Ferenc.

A szakértő értesülései szerint kedden várhatóan egy atombombát is felrobbantanak majd Novaja Zemlján, amire a hidegháború óta nem volt példa.