Utakat és épületeket mosott el az ár New York államban – videó

Az amerikai meteorológiai szolgálat villámárvizekre figyelmeztetett a térségben, és jelezte: egyes területeken akár 12–20 centiméter csapadék is hullhat.

A villámár ereje sziklákat mozdított el, amelyek nekiütköztek a nő házának, és megrongálták a falát.

Helyi tisztségviselők szerint a vihar több tízmillió dolláros kárt okozott.

Kathy Hochul New York-i kormányzó a WCBS rádióadónak elmondta, hogy

A vihar haladási irányában élő lakosokat arra kérték, hogy ne induljanak útnak.

Hochul vasárnap rendkívüli állapotot hirdetett ki a New York városától mintegy 96 kilométerre északra fekvő Orange megyében, amelyet később Ontario megyére is kiterjesztett.

West Pointot, az amerikai katonai akadémiának otthont adó várost is elöntötte a víz. Helyi tisztségviselők attól tartanak, hogy károk keletkezhettek több történelmi épületben.

