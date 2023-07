Dühösek az oroszok, mert Azov parancsnokokat engedtek haza a törökök

Törökország hazaengedett olyan ukrán tiszteket, akik a mariupoli Azovsztal acélmű védelmében vettek részt. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyesen üdvözölte az öt ukrán parancsnokot.

BREAKING:



Zelensky has returned the Azovstal garrison commander from Turkey back to Ukraine.



Their families have been waiting for their return for many months. pic.twitter.com/zvq3FfR46e