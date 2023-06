Kiesett és a vízbe zuhant egy óceánjáró 10. szintjéről egy nő - videó

Az eset vasárnap kora este történt. A hajó mentőcsónakjának sikerült megtalálnia a pórul járt nőt és visszaszálították a hajóra - közölte a parti őrség a Sky News cikke szerint.

"A hajó és a legénység azonnal jelentette az esetet a helyi hatóságoknak és megkezdték a vendég keresését. Szerencsére a vendéget sikeresen megtalálták és a fedélzetre hozták" - közölte Royal Caribbean.

They found her. Can’t believe and she is alive and well. People were out spotting and yelling that they saw her. Crew was on the spot in minutes pic.twitter.com/zRqqTL3rwc