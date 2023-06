Klicsko: tegy orosz rakéta roncsai rázuhantak egy sokszintes épületre

Az ukrán légvédelem lőtte le az orosz rakétát, amelynek roncsai súlyos károkat okoztak a többszintes épületben. A mentési munkálatok még tartanak - tette hozzá Klicsko.

Az Ukrajinszka Pravda hírportál kormányzók beszámolóiból készített összeállításában azt írta, hogy szombaton és vasárnap az orosz erők kilenc ukrán megyét támadtak az ország keleti, északi és dél részeiben. Donyeck megyében egy helyi lakos meghalt, kettő megsebesült, a déli Herszon megye azonos nevű székhelyén szintén egy halálos áldozat mellett két civil megsebesült. Harkiv megyében egy hétéves kisfiú sebesült meg. A zaporizzsjai régióban két, Dnyipropetrovszk megyében egy sebesültje volt az orosz támadásoknak.

Vlagyimir Rogov, Zaporizzsja megye orosz ellenőrzésű részének vezetője az ukrán hírportál jelentése szerint közölte, hogy szombat este rendőrök agyonlőttek két ukrán tizenéves fiút Bergyanszkban, mert gépkarabélyokból tüzet nyitottak rájuk az utcán.

Back to the reality in #Ukraine#Kyiv Mayor @Vitaliy_Klychko reported from the apartment block where three people were killed when missile debris smashed into the building in Solomyanskyi district.



11 were injured but they fear more people may still be under the rubble. pic.twitter.com/CdwjXDukcJ