Súlyos incidens zajlik, Nottingham egész belvárosát megszállta és lezárta a rendőrség - videó

Egy kezdetben nem részletezett, súlyos incidens miatt lezárta a rendőrség kedd délelőtt a közép-angliai Nottingham központját. A Londontól 180 kilométerre északnyugatra fekvő város villamoshálózatának forgalmát leállították, a belvárost széles rendőri kordonnal vették körül és hat helyi főutat lezártak.

A helyszínen készült első felvételeken számos rendőrautó és tűzoltóegység látszik, a Sky News helyszíni videója szerint a mentők is kivonultak.

A tévécsatorna hivatalos forrásból úgy tudja, hogy egy furgonos három halottat találtak a belvárosban és egy 31 éves férfit gyilkosság gyanújával őrizetbe vettek, de további részletekről egyelőre nem tudtak beszámolni.

