Képeken a borzalmas indiai vonatszerencsétlenség – rengeteg a halott

Eddig legkevesebb 288 ember vesztette életét, miután egy személyszállító vonat kisiklott, egy másik vonat pedig szemből érkezve ráborult a vagonjaira a kelet-indiai Orisza államban. Pradip Szarangi Dzsena, Orisza állam főtitkára a Twitteren közölte, hogy több mint 200 mentőautó érkezett a helyszínre, az állam kórházaiban pedig véradási akciót indítottak.

Szudhansu Szarangi, az oriszai tűzoltóság igazgatója az AFP francia hírügynökségnek elmondta, hogy szakadatlanul zajlanak a mentési munálatok, ám nagyon sok a súlyos sérült. A CNN amerikai hírtelevízió felvételein hallható, ahogy az oldalra fordult vagonoknál és szétszakad sínek mellett álló utasok elmondják, többen végtagjaikat is elvesztették a súlyos balesetben.

A munkálatokban több száz tűzoltó vesz részt, az ANI indiai hírügynökség szombat reggel azt közölte, hogy a hadsereget is bevetették. Szombatra gyásznapot hirdettek Orisza államban.

