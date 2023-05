Szijjártó Péter: Brüsszel jogállamisági elvárásai olyanok, mint egy "végtelenített GPS"

A tárcavezető az európai uniós tanácsülést követő sajtótájékoztatóján újságírói kérdésekre válaszolva úgy vélekedett, hogy a brüsszeli testület jogállamisági elvárásai olyanok, mint egy "végtelenített GPS".

"Az ember beüti, hogy hova megy, és akkor azt veszi észre, hogy az mondjuk öt kilométerre volt, de már három napja vezet, és a GPS mindig mondja, hogy most jobbra kanyarodj, most balra, most fordulj meg" - fogalmazott.

Méltatlannak nevezte, hogy Magyarország már teljesítette a követelményeket, aztán mindig jön valami újabb.

"Politikai okokból elfogultak velünk szemben, s teljesen igazságtalanul, mindenfajta jogi alap és valós ok nélkül tartják tőlünk vissza a nekünk járó európai uniós forrásokat" - mondta.

Majd rámutatott, hogy ez nem Brüsszel pénze, hanem az európai emberek munkájából állt össze, így a magyar emberek munkájából is. "Ezért a forrásoknak egy része jár Magyarországnak, hogy például a tanárok fizetését jelentős mértékben meg tudjuk emelni" - tette hozzá.

Az pedig "szégyennek" minősítette, hogy egyes magyar európai parlamenti képviselők "életük céljának tekintik" a jogszerűen járó források blokkolását.

Szijjártó Péter Ferenc pápa budapesti látogatása kapcsán tudatta, hogy

a kormány felajánlotta minden támogatását a Szentatyának az ukrajnai tűzszünet és béketárgyalások tető alá hozása érdekében.

"A Vatikán mindenben számíthat Magyarországra, a magyar kormányra. Nagy hálával és köszönettel tartozunk a Szentatyának azért, amiért a béke ügyét ilyen határozottsággal felvállalta" - szögezte le.

Majd úgy vélekedett, hogy ezzel homlokegyenest ellentétes a fegyverek szállítása, mivel az nem a béke, hanem a háború eszkalációjának irányába mutat.

"Magyarország továbbra sem szállít fegyvereket, nem veszünk részt a lőszerszállítási akcióban sem, és határozottan arra kérünk mindenkit, hogy a fegyverszállítások helyett a béketárgyalásokra összpontosítson" - mondta.

A miniszter a szudáni helyzettel kapcsolatban emlékeztetett, hogy már minden magyar állampolgárt kimenekítettek,

ugyanakkor jól látszik, hogy tömegek menekülnek a harcok sújtotta afrikai országból.

Aláhúzta: itt a nemzetközi jogot kell figyelembe venni, a fegyveres konfliktus elől mindenkinek joga van az első biztonságos országban menedéket kérni és kapni, és az EU-nak arra kell koncentrálnia, hogy a Szudán körüli első biztonságos országokat, segítse a menekültek ellátásában.

"Nagyon fontos, le kell szögezni, nehogy Brüsszel elkezdje inspirálni a szudániakat arra, hogy jöjjenek Európába, mert egy újabb migrációs hullám kezelhetetlen lenne Európa számára" - figyelmeztetett.

