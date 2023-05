Medvetámadás Szlovákiában, lövés is dörrent, egy vadász megsérült

Egy erdészt és egy vadászt támadott meg egy medve a Zsolnához közeli Felsővisnyón. Az Állami Természetvédelem szóvivője közölte, hogy mindkét férfi sérüléseit a zsolnai kórházban látták el, nincsenek életveszélyben – írja a bumm.sk.

Kristína Bocková arról számolt be, hogy a két férfi egy meglőtt vaddisznóra ügyelt egy ligetben, amikor a medve rátámadt először az erdészre, majd később a vadászra is, aki rálőtt az állatra. Mindkét férfi sebesülését kórházban látták el, s egyiküket megfigyelésre bent is tartották az egészségügyi intézményben.

A támadás helyszíne egy két rét közötti ligetben van, ahol a medve valószínűleg pihent. A környéken megfigyelést végzett az Állami Természetvédelem barnamedvék miatt létrehozott akciócsoportja is. A helyszínen megtalálták az állat nyomait, amely igazolta a nagy ragadozó jelenlétét.

A hivatal felhívta a figyelmet, hogy a medvének valószínűleg lőtt sebe van, s ezért agresszív lehet, s veszélyeztetheti a véletlenül arra járó személyeket. Az akciócsoport megfigyelés alatt tartja a támadás környékét, hogy megelőzze az esetleges újabb találkozásokat. Az incidensről tájékoztatták a rendőrséget, és Felsővisnyó polgármesterét, aki arra intette a helyieket, hogy a biztonságuk érdekében mérlegeljék a felsővisnyói völgy és környékének a meglátogatását.

Nyitókép: Graham Winslet/Getty Images