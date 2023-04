Elpusztult a világhíressé vált szenvedő elefánt

A karacsi állatkert 17 éves ormányos sorsának alakulását bel- és küldföldön egyaránt nagy figyelemmel kísérték, miután a szenvedő állatról korábban egy videó került nyilvánosságra. Az elefánt megbetegedése és állapotának rosszabbodása miatt a helyiek az állatkertet és vezetőit hibáztatták. Igazgatóját a közelmúltban leváltották.

A Négy Mancs bécsi székhelyű állatvédő szervezet, amelynek állatorvosai a magatehetetlenné vált Núr Dzsahán megmentésében is segédkeztek, bejárták a karacsi állatkertet és javaslatokat tettek a körülmények szakszerű javítására. Egyúttal megvizsgálták az immár társ nélkül maradt 18 éves nőstény Madhubalát, akit hamarosan a város szafariparkjába költöztetnek, ahol két másik afrikai társa várja.

In Pakistan, zoo animals suffer from incompetent management, terrible living conditions, and harsh climates, exemplified by the heartbreaking case of Noor Jehan, the female elephant at Karachi Zoo. It's unacceptable to subject wildlife to captivity, depriving them of their… pic.twitter.com/HisR1TezMF — Tahira Animal Welfare Foundation - TAWF (@tawf_uk) April 18, 2023