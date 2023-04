Furcsa feljegyzésekre bukkantak a sorozatgyilkossággal gyanúsított csecsemős nővér otthonában

A nővér mindent tagad: a hosszú ideje tartó perben most otthonában készített felvételeket mutattak be, illetve naplójának és egyéb, otthonában talált dokumentumoknak részleteit – írja a The Guardian.

Philip Astbury ügyész mutatta be a nővér naplójába 2016-ban írt feljegyzéseket: ezekben a későbbi áldozataivá vált csecsemők monogramjai életük fontos dátumai mellett szerepelnek: a naplóban születésük időpontja, az a nap, amikor Letby beavatkozott kezelésükbe, majd az a nap, amikor meghaltak, egyaránt tartalmazta monogramjukat.

Ezeket a bejegyzéseket más színű tollal tette meg a gyanúsított, mint amilyennel a napi eseményeket, például salsa-óráit felvezette. Azt nem tudni, hogy aznap jegyezte fel őket a nővér, vagy utólag írta be a monogramokat.

Egy papírlapon az "öljetek meg" feliratot is megtalálták Letby otthonában, mellette egy áthúzott szövegrésszel. Ez a következő volt:

"Nem tudom, hogy megöltem-e őket. Talán igen. Talán én vagyok az egészért a felelős."

Lucy Letby-t 2018 július 3-án tartóztatták le először, a fent említett bejegyzésekre is ekkor találtak rá otthonában. Korábban már post-it feljegyzéseket is bemutattak a bíróságon, melyek egy részén azt írta, ártatlan, más üzenetek szerint azonban ő ölte meg a csecsemőket, mert nem tudta elég jól gondjukat viselni.

A nő szobájában találtak egy iratmegsemmisítőt is bankszámlakivonatokkal, szülei házában pedig egy iratmegsemmisítő dobozára bukkantak, amelyben Letby öt beteg adatlapjára találtak rá.

A kórházban is volt íróasztala a nőnek: abban is találtak érdekes dokumentumokat, köztük egy olyat, amelyre kollégái nevét írta fel, két szívet rajzol melléjük, és a következő mondatot írta le: "Szerettelek, de nem volt elég. Nem tudom ezt tovább csinálni.... Azt akarom, hogy az élet olyan legyen, mint amilyen volt. Szeretném örömmel végezni a munkámat... Nem tartozom már sehová. Probléma vagyok azoknak, akiket ismerek, mindenkinek sokkal egyszerűbb lenne, ha nem lennék itt."

A Lucy Letby-hez köthető különböző helyszíneken összesen 257 beteg adatlapját találták meg, a nő összesen 21 csecsemőt próbálhatott meg bántalmazni. Pere folytatódik.

KAPCSOLÓDÓ Tíz újszülöttel végezhetett a gyilkos brit nővér Lucy Letby az összes vádat tagadja, pedig minden jel arra mutat, hogy a történet mögött egy komplett horrorfilm bontakozik...

Nyitókép: CristiNistor/Getty Images