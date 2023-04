"Semmit sem foglaltak el" - az ukránok így látják Bahmut ostromát

"Semmit sem foglaltak el, és enyhén szólva messze vannak attól, hogy bármit is elfoglaljanak a városban" - jelentette ki a szóvivő egy sajtónyilatkozatában. Hozzátette: harcok folynak a városháza épülete körül, de "jogi értelemben az orosz erők nem foglaltak el semmit".

Korábban Jevgenyij Prigozsin, a Wagner katonai magánvállalat alapítója közzétett egy videofelvételt, amelyben azt állította, hogy kitűzték az orosz zászlót a városházára, és szerinte ezzel a város "jogilag" orosz ellenőrzés alá került - emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda hírportál.

⚡️The flag he placed on the Bakhmut administration: pic.twitter.com/1jWnz1nIL3 — War Monitor (@WarMonitors) April 3, 2023