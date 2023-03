Ritka támadás a Krímben, ukrán drónok csaphattak le - videó

Dzsankoj városának orosz vezetője, Ihor Ivin szerint dróntámadás történt: Ukrajna szokásosan csak a robbantás tényét jelentette be, a felelősséget nem vállalta az esetért - írja a BBC.

Ha ezt is megtennék, az ritkaságot jelentene abból szempontból, hogy ez a terület mélyen a Krím belsejében található, itt nem sűrűn hajtanak végre ukrán támadást.

- áll az ukrán védelmi minisztérium közleményében. Kijev szerint az oroszok Fekete-tengeri flottája tervezte volna használni a lövegeket.

Ihor Ivin arról beszélt, hogy egy 33 éves férfi kórházba kellett szállítani, mert srapnelsérülést szenvedett az egyik lezuhant drón közelében. Katonai célpontok károsodásáról nem ejtett szót. Több épület és a villamoshálózat ugyanakkor megsérült.

Russian cruise missiles "Kalibr NK" were destroyed in Dzhankoi, Crimea, during their transportation by rail - @DI_Ukraine



It is reported that this video is from Dzhankoi. The voice says it's the train station area. pic.twitter.com/9UXMe2aKNR — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 20, 2023