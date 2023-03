A Twitteren megjelent videó tanúsága szerint az ötödikes fiú így tiltakozott az ukrajnai öldöklés ellen.

Mozsajszk városban a háborúkban elesett katonák emlékét egy örök mécses őrzi. Ennek lángjába tett a kisfiú egy poroltót, amely felrobbant és elfújta a tüzet.

In #Mozhaysk, #Moscow region, a fifth grader put out the local Eternal Flame with a fire extinguisher. pic.twitter.com/DzHpBNSBAZ — NEXTA (@nexta_tv) March 18, 2023