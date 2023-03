23 nap után élve mentettek ki egy kutyát a törökországi romok alól – videó

Huszonhárom nappal a természeti katasztrófa bekövetkezete után, élve bukkantak rá egy kutyára a földrengés romjai alatt a törökországi Antakyában.

Alex, a husky február 6-án szorult egy összedőlt épület alá, 23 napot töltött el élelem és víz nélkül, lefogyott, mégis örömmel nyalta meg a megmentőjét – íra a Telex.

A mentőcsapatok a kutya hangjára figyeltek fel, majd két órán át dolgoztak, hogy kimenekítsék a romok alól. A mentésről készült videót alább tekinthető meg:

Dog rescued after 23 days under earthquake rubble in Turkeyhttps://t.co/gWLf6795dV pic.twitter.com/5OvDXbV7Tx — BBC News (World) (@BBCWorld) March 1, 2023