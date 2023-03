Korszakváltás - A teljes német politika a fegyverkezés pártján, a lakosság viszont "fárad"

Nagyon felemás a meghirdetett korszakváltás eredménye - mondta az InfoRádióban Bauer Bence, a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézetének igazgatója.

Az egy éve meghirdetett lépések közül a Bundeswehr modernizációja volt a legfontosabb, és itt nagyon lassan haladnak a németek, mondhatni "katasztrofális az új hadi beszerzések helyzete".

Ami viszont megvalósult, az a "mentális hozzáállás, az egész társadalmi diskurzus". Régebben elítélték a fegyverszállításokat, de most már nagyon élénken követelik, sőt

Németország az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság után a harmadik legnagyobb fegyverszállító Ukrajnába.

Ami még bekövetkezett, hogy a németek már egészen nyíltan felvállalják, hogy hiteleket vesznek fel ennek érdekében. Tavaly 500 milliárd eurós hitelt vállaltak be.

A Bundeswehr fejlesztése csillagászati összegekből zajlik, 100 milliárd eurót szánnak rá, de Bauer Bence rámutatott azért, hogy "a Zöld Párt is a koalíció tagja, ők hagyományosan elleneztek mindenféle fegyverkezést, fegyverszállítást háborús övezetekbe, még a koalíciós szerződés is erről szólt, nagyon gyorsan egy 180 fokos fordulatot hajtottak végre, és ők most, akik a legerőteljesebben követelik a fegyverszállításokat, és a leghangosabbak ezen a téren is".

Olaf Scholz és a Szociáldemokrata Párt ebben már egy kicsit óvatosabb, de "ők sem tudtak a nagy nyomásnak ellenállni", és végül is a fegyverszállításra helyezték a poltikai hangsúlyukat.

"Ez egy nagy korszakváltást jelent a német politikában,

nem tudjuk még, hogy hol a vége, de ami biztos, a Bundeswehrnek a fejlesztése abszolút nem úgy haladt, ahogy ezt egy évvel ezelőtt elképzelték."

Ami biztos, hogy a haderőfejlesztés tekintetében a három kormánypárt és az ellenzéki CDU-CSU egy vonalon van. A fegyverkezési politikában a Zöldek is osztják a CDU álláspontját.

"Az viszont igaz, hogy a szociáldemokrata párton belül, kiváltképp Olaf Scholz kancellár inkább óvatos volt, kiegyensúlyozott próbált lenni, de a nyomásnak ő sem tudott egy idő után ellenállni. Ezért mehetnek Leopardok Ukrajnába" - mondta Bauer Bence.

A Bundeswehr haderőképessége egyébként nem lett jobb, mert

nagyon sok eszköz Ukrajnába ment, és újakat még nem sikerült beszerezni.

Az egy óriási kérdés - mondta Bauer Bence, hogy mikor lesz a Bundeswehr olyan állapotban, amilyenben kívánatos lenne, hiszen már most mondták, hogy a NATO kétszázalékos célját valószínűleg ebben az évben sem fogják elérni. A német hadsereg 104-es harckocsizászlóaljának egyik új Leopard 2 A7V tankja a szállítmány ünnepélyes átadásán a bajorországi Pfreimd laktanyájában 2023. február 3-án. A Krauss-Maffei-Wegmann német hadiipari vállalat gyártotta Leopard 2 harckocsikat 1979-ben állította hadrendbe az ország hadserege, a Bundeswehr, amelynek azóta is a fő harckocsitípusa. A Leopard 2-es sorozat legutóbbi fejlesztésű A7V alváltozatának tömege mintegy 67 tonna, beszerzési ára darabonként 15-20 millió euró (5,9- 7,9 milliárd forint) között van. Valamennyi korábbi Leopard 2 típus továbbfejleszthető erre a variánsra, a Bundeswehr összesen 150 darab A6-ot fejleszt tovább. MTI/AP/DPA/Daniel Karmann

Bár vannak lengyel bírálatok, de a németek nagyon támogatják Ukrajnát - fejtegette a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézetének igazgatója megemlítve, hogy a fegyvereken túl nagyon sok "pénzügyi eszköz" ment Ukrajnában és ennek jelenleg nagy a társadalmi támogatottsága. Azonban az is látszik, hogy a német lakosság lassan elveszíti a türelmét, azaz

egyre kevesebben támogatják a fegyverszállítást,

egyre kevesebben támogatják "ezt az egészet", mert látják, hogy már több mint egy éve tart a háború, és nincs kilátás a végére, és ez a német társadalmat is elszomorítja - zárta gondolatait Bauer Bence, a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézetének igazgatója.

Nyitókép: MTI/AP/DPA/Daniel Karmann