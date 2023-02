Két országban is felüthette fejét az ebola halálos rokona

A gyanús eseteket az Egyenlítői Guineával közös határ mellett találták Kamerunban: bejelentették, hogy az ország történelme első Marburgvírus-kitörésével küzd. Az első hírek a múlt héten érkeztek az akkor még ismeretlen eredetű, halálos vérzést is okozó lázas megbetegedésről.

A fertőzés továbbterjedésének érdekében Kamerun korlátozza a határ menti mozgást - írja a CNN.

Gyorsan intézkedtek a hatóságok

"Hétfőn két gyanús esetet találtunk. Két 16 éves gyerekről van szó, egy fiúról és egy lányról, akik korábban nem utaztak az érintett egyenlítői-guineai területekre" – mondta Robert Mathurin Bidjang, a régió egészségügyi vezetője egy a kameruni fővárosban, Yaounde-ban tartott megbeszélésen.

42 embert helyeztek karanténba a két eset kapcsán,

a további kontaktkutatás folyamatban van. A WHO is fokozta a járványügyi felügyeletet Egyenlítői Guineában. A kis afrikai országban eddig 16 gyanús eset és 9 halálozás következett be Marburg-vírus miatt.

Nagy szerepe van a kontaktkutatásnak

A megbetegedés tünetei közé tartozik a láz, a fáradékonyság, illetve a véres hányás és hasmenés.

George Ameh, Kamerun WHO-tisztviselője kiemelte, mekkora jelentősége van a kontaktkutatásnak egy ilyen fertőző megbetegedés terjedésének kerülésében: azok segítségével végzik a mostani kitörés kapcsán is ezt a munkát, akik a koronavírus idején is foglalkoztak a kontaktok felkutatásával.

Oltás és gyógymód sincs a vírusra

Egyenlítői Guineában jelenleg 200 ember van karanténban, és itt is életbe léptettek a szabad mozgást korlátozó intézkedéseket.

A Marburg-vírus súlyosan fertőző, halálozása 88 százalékos.

Sem védőoltás nem létezik ellene, sem olyan kezelési mód, amely hatékonyan gyógyítaná. A WHO 30 napos tervet dolgoz ki a betegség megjelenésére reagálva, de biztató, hogy 48 órája egyik országból sem jelentettek újabb gyanús esetet.

Nyitókép: Wikipédia/CDC/Dr. Erskine Palmer, Russell Regnery, Ph.D