Hivatalosan öngyilkos lett a leváltott orosz tábornok

A Reuters beszámolója alapján az index.hu ír arról, hogy önkezével vetett véget az életének Vlagyimir Makarov, az orosz belügyminisztérium vezérőrnagya. A tábornok az orosz belügyminisztérium terrorelhárítási részlegén dolgozott. Néhány héttel ezelőtt mentette fel a szolgálat alól Vlagyimir Putyin elnök.

Egy Moszkva környéki kisvárosban találtak rá és a hatóságok szerint öngyilkosságot követett el. Viszont a közösségi médiában elterjedt hír szerint Makarovot egy puskával lőtték fejbe.

A belügyi tábornok családja állítólag azt nyilatkozta, hogy Makarov a felmentése után céltalannak találta az életét.

? #Russia: Major-General Vladimir Makarov, former deputy chief of the Interior Ministry's Main Directorate for Countering Extremism was found dead with a gunshot to the head from a rifle in #Moscow. Kremlin reports it was 'suicide.' He was fired by Putin in January 2023. pic.twitter.com/vtJ0Irxe6C — Igor Sushko (@igorsushko) February 13, 2023