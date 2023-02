Ukrán páncélossal nyomulnak az oroszok - videó

A KárpátHír és a Portfolio figyelt fel rá, hogy az orosz hadsereg egy közzétett videóban egy Ukrajnától zsákmányolt török páncélossal (BMC Kirpi) járművel feszítenek.

Ezt a járművet használják az ukránok talán a legnagyobb számban, 200 ilyet kaptak a törököktől. Ebből nagy eséllyel 3 is orosz kézre került.

A most bemutatott jármű oldalablakán lövésnyom található, de ezen kívül ép lehet.

Russians ?? are using a captured Turkish ?? armored car "Kirpi" in Ukraine ??. pic.twitter.com/Tu2MLE8hxI — Kiriti (@in20im) January 28, 2023