Lengyelország amerikai Reaper-drónokat kapott

A miniszter szerint a pilóta nélküli repülőeszközöket a NATO-tagállam Lengyelország keleti határai mentén fogják bevetni egyebek közt felderítésre.

Lengyelország keletről a többi között Ukrajnával és az Oroszországgal szövetséges Fehéroroszországgal határos.

A varsói kormány átmeneti megoldásként bérli az MQ-9A Reaper típust, hosszú távon ugyanis a korszerűbb és nagyobb MQ-9B SkyGuardian verzió beszerzését tervezi.

Do Polski?? dostarczone zostały drony MQ-9A Reaper klasy MALE (Medium Altitude Long Endurance), wyleasingowane od USA?? w ramach pilnej potrzeby operacyjnej. Będą one służyć w ??Siłach Powietrznych, prowadząc rozpoznanie m. in. na naszej wschodniej granicy. pic.twitter.com/eWunUzxhmG — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 12, 2023