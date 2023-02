Gáncs Kristóf: Aleppónál most valóban életmentő minden segítség

A földrengés helyszínén a mentési munkálatok mellett egyre fontosabbá válik a humanitárius segítségnyújtás azoknak az embereknek, akik elvesztették az otthonukat. Az Ökumenikus Segélyszervezet ebbe a segítségnyújtásba kapcsolódott be helyi, egyházi hátterű partnerszervezetén keresztül Aleppóban és térségében – tudta meg az InfoRádió Gáncs Kristóftól, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatójától.

Családok ezrei töltik az éjszakákat, a nappalokat olyan templomokban, iskolákban, mecsetekben, csarnokokban, ahol tömegszállásokon tudják őket jelenleg fogadni. A segélyszervezet ezeken a helyszíneken segít az élelmiszer-ellátásban, a higiéniában, a fűtésben, hogy ott a mindennapokat túl tudják élni a rászoruló családok. Az Ökumenikus Segélyszervezet első lépésben ötmillió forint értékű segítséget nyújtott, és elindított egy adománygyűjtést. A szokásos 1353-as adományvonalon lehet támogatást adni, egy hívás vagy SMS 500 forint adományt jelent.

"Nagy öröm számunkra, hogy amikor elindítottuk az adománygyűjtést, az első órákban már bejelentkezett stratégiai partnerünk, a Tesco Magyarország, és 20 millió forintot felajánlott a segélyakció támogatására, de természetesen ezt bárki megteheti" – mondta Gáncs Kristóf, és hozzátette, a segélyszervezetnek Irakban van állandó központja, így az ott dolgozók végzik a koordinációt, de terveik szerint a helyszínre is utaznak, mert hosszabb távú segítségnyújtásra is szükség lesz, hiszen a földrengés olyan pusztítást végzett, ami még nagyon sokáig fog munkát adni a humanitárius és fejlesztő szervezeteknek.

A világ leginkább most Törökországra figyel a földrengés kapcsán, de ugyanez a földrengés érintette Szíriát is, amely egy eleve nehéz helyzetben lévő terület, hiszen az elmúlt években a polgárháború és az annak nyomán kialakuló humanitárius válság már így is nagyon sok feladatot és kihívást adott a különböző humanitárius szervezeteknek

"Több ezer áldozatról, több ezer elpusztult épületről beszélünk,

mindez nehezítve egy polgárháborús helyzettel, egy olyan kritikus övezetté válik most ezekben a napokban Aleppó és térsége, ahol most életmentő valóban minden segítség" – mondta az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója.

