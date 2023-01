A klímapara miatt születik kevesebb gyerek

Egy új kutatás szerint az emberek egyharmada már azon is elgondolkodott, hogy a klímaszorongás miatt felhagy a családalapítással – írja az Euronews cikke nyomán a 24.hu.

A 25 ország 25 ezer lakójának közreműködésével készített felmérés rámutatott, bizonyos országokban ez a szám jóval magasabb is lehet: Lengyelországban, Indonéziában, Japánban, Brazíliában, Chilében, Kolumbiában és Mexikóban több mint 33 százalék, Indiában pedig akár 58 százalék is lehet azok aránya, akik a klímakrízis miatt nem alapítanának családot.

A felmérésből ugyanakkor az is kiderült, hogy nőtt az éghajlatváltozás elleni fellépés támogatottsága is. A megkérdezettek 75 százaléka már úgy véli, hogy az éghajlatváltozást az emberi tevékenység okozta, 55 százalék pedig azt állítja, hogy ennek a megoldásához jelentős életmódváltoztatásra is szükség van.

Viszont emelkedett a klímaváltozás-tagadóinak száma is. Ők Hollandiában, Finnországban, az Egyesült Államokban, Nigériában, Ausztráliában, az Egyesült Arab Emírségekben és Szaúd-Arábiában vannak a legtöbben.

