Egy montenegrói cég 5G frekvenciákat szerzett az egész ország lefedésére

A One Montenegro erőforrásokat szerzett a nagy teljesítményű és kapacitású 5G mobilhálózat megvalósításához: 15 éves időtartamra 700 MHz-es és a 3600 MHz-es sávban szerzett rádiófrekvenciákat. Csaknem hárommillió euró értékben biztosítottak forrást a vállalat további stratégiai fejlesztéséhez. A már meglévő és az újonnan megszerzett frekvenciákkal a One országszerte gigabites sebességre tud váltani – derül ki a vállalat sajtóközleményéből.

"Elkötelezettek vagyunk az 5G hálózat fejlesztése mellett Montenegróban és a nyugat-balkáni régióban" – mondta Fekete Péter, a 4iG Csoport vezérigazgatója.

Mint írták, a One Montenegro volt az egyetlen szolgáltató 2021-ben, amely a 2600 MHz-es TDD sávba fektetett be, ami szintén 5G-orientált. Most 2x10 MHz-et szerzett a 700 MHz-es sávban, ami elsősorban a jobb földrajzi lefedettséget szolgálja. Emellett 120 MHz-et szerzett a 3600 MHz-es spektrumban, amely nagy kapacitású adatforgalmat biztosít. A következő napokban további 20 MHz-re vonatkozó kérelmet nyújtanak be az Electronic Communications and Postal Services-nek a 3600 MHz-es sávban. A megszerzett 5G-orientált spektrumforrások kombinálása biztosítja a One hálózatát, ami

a sebesség és az adatátvitel mennyisége tekintetében a legmagasabb felhasználói elvárásoknak is képes megfelelni.

"Minőségi 5G terveket tudunk nyújtani a fogyasztók, a közigazgatás és a vállalkozások számára. Továbbra is arra törekszünk, hogy felgyorsítsuk a digitális átalakulást, magasabb szintű intelligens megoldásokat fejlesszünk ki, végső soron a digitalizáció új fejezetének lehetővé tételével Montenegróban" – mondta Branko Mitrović, a One vezérigazgatója.

A legutóbbi spektrumvásárlással a vállalat folytatja azt a tervet, hogy az egész országot lefedje nagy kapacitású 5G hálózattal, ami a városokra és a turisztikai célpontokra összpontosít. A felhasználók nagyobb sebességet, alacsonyabb késleltetést és nagyobb kapacitást tapasztalhatnak az 5G használata során, és számos intelligens megoldást és ipari alkalmazást megvalósíthatnak az országban. Év elején a One kereskedelmi 5G hálózatot indított minden felhasználója számára Podgoricában, Tivatban, Bijelo Poljéban, Cetinjében és Nikšićben. Emellett a vállalat felkészül a nyugat-balkáni barangolási kezdeményezésnek köszönhetően exponenciálisan növekvő barangolásos adatforgalomra.

Nyitókép: Getty Images/Weiquan Lin