Búcsú az ég félévszázados bálnájától

Az Atlas Air, a repülőgépmodell utolsó megrendelője 2022-ben vásárolt négy darabot a Boeing 747-esből: ezek közül a legutolsó is legördült az everetti gyárból, több már biztosan nem készül a típusból, melyet nemcsak a személyszállításban használtak: az amerikai elnök különgépe is egy 747-es.

Az 500 utas szállítására alkalmas gépeket használták áruszállításra is: 1969-ben, az első gép gyártásakor ez volt a legnagyobb utasszállító, egyben az első olyan repülőgép, amelyben hármas széksorokat alakítottak ki. Mérete még ma is felülmúlja a legtöbb modellét a The Guardian cikke szerint.

There she goes!



The last 747 has left our Everett factory ahead of delivery to Atlas Air in early 2023. #QueenOfTheSkies



Photos: Boeing/Paul Weatherman pic.twitter.com/duzgr6MzQl — Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes) December 7, 2022