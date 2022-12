Moldovában is becsapódott egy eltévedt rakéta

Rakétát fedeztek fel a határőrök a 7300 lakosú észak-moldovai Briceni város közelében egy gyümölcsösben – jelentette az Ukrajnával és Romániával szomszédos ország belügyminisztériuma egy Facebook-posztban.

Mint olvasható, a határőrség fokozott erőfeszítéssel járőrözik Briceni és a szintén határ közeli Oknytsia környékén a hétfői újabb orosz rakétatámadások után, így bukkantak az eszközre.

A rendőrség és a határőrség lezárta a területet, ahol a rakétát felfedezték, és a robbanószer-specialisták a helyszínt vizsgálják – idézi a VG a bejegyzést.

Michael A. Horowitz biztonsági szakértő szerint a maradványokból arra lehet következtetni, hogy egy ukrán légvédelmi rakéta részei lehetnek.

Missile debris that fell in Moldova - possibly part of a Ukrainian air defense missile pic.twitter.com/6e68W6lHcc — Michael A. Horowitz (@michaelh992) December 5, 2022