Kim Dzsong Un a tízéves lányát mutathatta meg a világnak – képek

Kim Dzsong Un második gyermeke lehet az a tízéves lány, akivel az észak-koreai diktátor a múlt héten jelent meg először a nyilvánosság előtt egy rakétaindítás során – közölte a dél-koreai hírszerzés kedden.

Az észak-koreai média szombaton tájékoztatott, hogy Kim Dzsong Un előző nap feleségével, Ri Szol Dzsuval és lányukkal együtt megnézte, miként lövik ki az ország legerősebb interkontinentális ballisztikus rakétáját, a Hvaszong-17-et. Az állami hírforrások egy képet is közzétettek, amelyen Kim látható, ahogy kéz a kézben sétál egy fehér kabátos, piros cipős, fiatal lánnyal.

Egy dél-koreai parlamenti bizottság zárt ajtók mögött zajló ülésén a szöuli hírszerzés azt mondta:

úgy tudják, hogy a tízéves lány Kim második gyermeke, Dzsu Ae.

A titkosszolgálat arra alapozta feltevését, hogy információi szerint a lány magasabb és nagyobb kortársainál. A lány ugyanaz lehet, akit Dennis Rodman egykori kosárlabdasztár látott 2013-as phenjani látogatása során. Akkoriban Rodman azt mondta a The Guardian című brit napilapnak, hogy elment Kimmel és családjával a tengerhez, és kezében tartotta az észak-koreai vezető kisbabáját, Dzsu Aét.

Ez volt az első alkalom, hogy Észak-Korea hivatalosan megerősítette a gyermek létezését, bár semmiféle részletet nem közölt róla. Dél-koreai médiaértesülések szerint Kim 2009-ben vette feleségül Rit, és három gyermekük van, akik 2010-ben, 2013-ban és 2017-ben születtek. Egyes hírek szerint Kim elsőszülöttje fiú, míg második és harmadik gyermeke leány.

So, Kim Jong-un just decided to reveal his daughter for the first time publicly at an ICBM launch??? pic.twitter.com/tiE8gWixAJ — Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) November 18, 2022