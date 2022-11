Menekülnek a dolgozók a Twittertől

Elon Musk azt követelte, hogy az alkalmazottak írjanak alá egy fogadalmat, hogy „keményen, hosszú órákat dolgoznak majd”. Úgy tűnik azonban, hogy több ezren mondtak nemet, és ez a tény már a cég és a mikroblog-platform működését fenyegetheti.

Péntek hajnalban érkezett a hír, hogy a vállalat ideiglenesen bezárta irodáit a dolgozók előtt. A közösségi médiában aktív felhasználók pedig elkezdték kongatni a vészharangot, búcsúzni a Twittertől és jelezni, hogy más platformokra vándorolnak át.

A távozó dolgozók között sok olyan mérnök is van, aki a hibák kijavításáért és a szolgáltatáskiesések megelőzéséért felelős. Mindez kérdéseket vet fel a Twitter stabilitásával kapcsolatban. Elon Musk és a hozzá hű kemény mag pedig olyan megalázó lépésre kényszerülhet, hogy vissza kell édesgetnie néhány, gyakorlatilag kirúgott fejlesztőt.

Érezve, hogy a vártnál nagyobb volt az aláírást elutasítók száma, Elon Musk enyhített az egy héttel ezelőtt kiadott, a munkahelyre való visszatérésre vonatkozó utasításán, és csütörtökön közölte az alkalmazottakkal, hogy

engedélyezik számukra a távmunkát,

ha a vezetőik azt állítják, hogy "kiválóan dolgoznak".

A Twitter később e-mailben bejelentette, hogy hétfőig bezárja irodaházait és letiltja a dolgozók belépőkártyáit – írta a The New York Times.

Egy belső forrás szerint csütörtök este lassulni kezdett a Twitter-app alkalmazottak által használt verziója. A forrás azt is megkockáztatta, hogy a nyilvános verzió az éjszaka folyamán összeomolhat – írta a Guardian. Ez ugyan nem következett be, de a webes szolgáltatások kimaradásait figyelő DownDetector weboldal arról számolt be, hogy

jelentősen megugrottak a felhasználói jelentések az oldal problémáiról.

A BBC technológiai tudósítója megjegyezte, hogy Elon Musk keménykedése nyomán fejlesztőcsapatok nélkül maradt a Twitter, és hogy nem lesz elég ember, aki ki tudná javítani az üzemzavarokat. Becslései szerint a korábbi, körülbelül hétezer alkalmazottból 2-3 ezer maradhatott a cégnél.

A hivatalos amerikai kormányzati fiókok lépéseket tettek, hogy a polgárok más platformokon tudják elérni bejelentéseiket.

Elon Musk közben – tweetekben – élcelődött a helyzeten. Pénteken mémeket posztolt, és gúnyosan kommentálta a félelmeket, hogy megszűnhet a Twitter.

Korábban Elon Musk találkozott néhány vezető alkalmazottal, hogy megpróbálja meggyőzni őket a maradásról – mondta egy jelenlegi és egy nemrég távozó dolgozó a Guardiannek.

A Twitter, amely a kommunikációs csapatának számos tagját elvesztette, nem reagált a megkeresésre.

