Dél-Korea: elcserélték a kínai himnuszt - videó

A Dicsőség Hongkongnak című, a demokráciát és a szabadságot éltető dalt az ázsiai hetes rögbi sorozat döntőjében játszották le vasárnap Incshonban, ahol Hongkong és Dél-Korea csapata lépett pályára.

A dal egy hongkongi zeneszerző műve, és gyakran énekelték a 2019-es kormányellenes tüntetések során. Az eseményről készült felvételt rengetegen megosztották a közösségi oldalakon.

“Glory to Hong Kong”, a song that rose to popularity during the 2019 protest movement, was played in place of the Chinese national anthem

before the Asian Rugby Sevens final match between #HongKong & South Korea in Incheon. #StandwithHK #FreeHK https://t.co/0IGeIuPYmk — Hong Kong Watch (@hk_watch) November 14, 2022