II. Erzsébet személyes kéréseiből is egyre több vált ismertté

Vilmos első- és másodszülöttjei, György herceg és Sarolta hercegnő ott lesznek ma a Westminster apátságban. Sőt, a temetésre igyekvő gyászmenetben is ott halad majd a kilencéves György és hétéves húga a gyászoló családtagokkal együtt - írja a BBC.

Újabb, a temetéssel kapcsolatos részlet is nyilvánosságra került: eszerint a Big Ben 96-ot fog ütni az állami temetés kezdete előtt, amivel a királynő 96 életévére emlékeznek.

A menetnek úgy kell elindulnia a Westminster Hallból az apátságba, hogy az utóbbi helyszínen helyi idő szerint 11 órakor megkezdődhessen a szertartás.

A menetet a koporsó után haladva a király és a királyi hitves, Kamilla vezetik, őket pedig Vilmos walesi herceg és felesége, Katalin követik György és Sarolta társaságában.

Utánuk következik majd Harry és felesége, Meghan, illetve a királyi család további tagjai.

Lajos herceg, Vilmos és Katalin legkisebb gyermeke, a tervek szerint nem lesz jelen.

A szertartás a királynő hosszú, szolgálatban eltöltött életére reflektál majd, Liz Truss miniszterelnök is felolvas majd egy üzenetet. Az állami temetésen Bach és Elgar zenéje is felcsendül, a királynő személyes zenei ízlése is szerepet játszott a dallamok kiválasztásában.

Kifejezetten erre az alkalomra írt darabokat is megszólaltatnak ugyanakkor, ezeket Judith Weir és Sir James MacMillan szerezte. Az Úr az én pásztorom című dallal II. Erzsébet és Fülöp herceg házasságára emlékeznek majd: ez a dallam ugyanis akkor is felcsendült ugyanitt, az apátságban, amikor összekötötték életüket.

A délutáni, windsori szűkebb körű temetési szertartás még személyesebb választások mentén alakul: felhangzik majd ugyanaz az egyházi

himnusz, melyet Fülöp herceg saját temetésére választott,

és egy olyan bibliai részt is felolvasnak, mely már a királynő apjának és nagyszüleinek temetésén is elhangzott. Sir William Henry Harris egy új darabot is komponált erre a szertartásra - az orgonista tanította II. Erzsébetet zongorázni. A szertartás végén skót dudás játszik, ekkor engedik a királynő koporsóját a sírba.

Nyitókép: (MTI/EPA/Facundo Arrizabalaga)