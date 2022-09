Mekkába zarándokolt egy jemeni a királynőért, letartóztatták – videó

A férfi a közösségi médiában tett közzé videót tettéről, melyben a következő feliratot emelte magasba: "Umra II. Erzsébet királynő lelkéért, kérjük Istent, hogy fogadja őt a mennyben és az igazak között".

A felvétel bejárta a szaúdi közösségi médiát, az emberek azonnal letartóztatását követelték: Szaúd-Arábia ugyanis megtiltja a zarándokoknak, hogy feliratokat vigyenek magukkal vagy szlogeneket skandáljanak, amikor Mekkába utaznak – írja a The Guardian.

Az elfogadott, hogy elhunyt muszlim nevében járja ki valaki a zarándoklatot, de nem muszlim vallásúak esetében a vallás szerint erre nincs lehetőség.

A biztonsági erők a Nagy Mecsetnél "letartóztattak egy jemeni állampolgárságú lakost, aki egy videóban transzparenssel jelent meg a Nagy Mecset belsejében, megsértve az umrára vonatkozó előírásokat és utasításokat" – áll az állami média közleményben. A férfival szemben megtették a szükséges jogi lépéseket.

