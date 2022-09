Késes tömegmészárlást rendeztek ketten Kanadában

Tízen meghaltak, tizenöten megsebesültek egy késeléses támadásban a kanadai Saskatchewan tartomány egy őslakos közösségében és a közeli városban – közölte a helyi rendőrség, a két gyanúsítottat keresik.

A késeléseket több helyszínen követték el a James Smith Cree Nation őslakos közösségében és a Saskatoontól északra fekvő Weldon faluban a rendőrség szerint. A két gyanúsított után tartomány szerte kutatnak.

A saskatchewani rendőrség helyettes vezetője, Rhonda Blackmore közölte, hogy

Indítékkal nem tudott szolgálni.

"Rettenetes, ami a tartományunkban történt ma" - mondta, hozzátéve, hogy

13 helyszínen találtak halottakat és sebesülteket.

A vasárnapi volt a kanadai tömeggyilkosságok közül az egyik legsúlyosabb. A legtöbb, 22 halálos áldozatot követelő lövöldözés 2020-ban történt, amikor egy rendőrnek öltözött férfi Új-Skócia tartományban otthonukban lőtt agyon embereket és gyújtogatott. 2019-ben egy férfi furgonnal gázolt halálra tíz gyalogost. A tömeggyilkosságok ritkábban fordulnak elő Kanadában, mint az Egyesült Államokban.

Blackmore elmondása szerint a rendőrség vasárnap reggel 6 óra előtt kapta az első jelentéseket az őslakos közösségből, majd gyorsan újabb jelentések érkeztek. Délben a rendőrség figyelmeztetést adott ki, mely szerint Regina városban, a támadások helyszínétől mintegy 335 kilométerre láttak egy járművet, benne a két gyanúsítottat dél körül, azóta nem tudni róluk.

A reginai rendőrség úgy vélte, a két ember még a városban van, és a Twitteren arra kérte a lakosokat, hogy kövessék a rendőrségi tájékoztatást, vagyis legyenek óvatosak, ne közelítsék meg a két férfit, és adjanak róluk információt, ha tudnak.

A két gyanúsított a 31 éves Damien Sanderson és a 30 éves Myles Sanderson. Az utóbbit egy májusi lista szerint körözik, "jogtalanul van szabadlábon".

