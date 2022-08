Megindult az ukrán offenzíva, áttörhettek Herszonban

Ukrajna megkezdte régóta várt ellentámadását az ország déli részén – írja az ukrán déli katonai parancsnokság jelentése alapján a hvg.hu. Jelentések szerint az ukrán csapatoknak sikerült áttörniük az orosz vonalakat Herszon térségében.

A Reuters idézte a parancsnokság szóvivőjét - Natalja Humenjuk a közszolgálati rádióban arról beszélt, hogy hétfőn támadást kezdtek különböző irányokban, többek között a Herszon régióban. Részleteket nem közölt, de elmondása szerint meggyengítették az ellenséget. Arról számolt be, hogy az elmúlt héten több mint tíz orosz lőszerraktárra mértek csapást. Azt is mondta, hogy precíziós nyugati fegyverek mértek csapást a munícióraktárjaikra és az ellátási láncaikban okoztak pusztítást.

Eközben ukrán újságok arról számoltak be, hogy az ukrán védelmi erők egységei már vasárnap este ellentámadást indítottak a Dnyipro folyó jobb partján, Herszon területen.

Again, this in unconfirmed but the initial claims predate most of the "new Kherson offensive breakthrough" rumors — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 29, 2022