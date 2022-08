Bombák csapódnak be Zaporizzsja körül, jönnek a nyugati megfigyelők

Az orosz csapatok által márciusban elfoglalt, de továbbra is ukrán személyzet által működtetett Zaporizzsja a főként Ukrajna déli és keleti részén vívott intenzív harcok legaggasztóbb pontjává vált: mind Ukrajna, mind az ENSZ demilitarizálást követel annak érdekében, hogy egy bombabecsapódást követő atombaleset lehetőségének veszélye csökkenjen - számol be a Reuters.

"Meg kell védenünk Ukrajna és Európa legnagyobb nukleáris létesítményének biztonságát és védelmét" - írta Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) vezetője a Twitteren.

Még mindig ujjal mutogatnak egymásra

A harcban álló országok napok óta igyekeznek egymásra hárítani a felelősséget a térségben zajló bombázásokkal kapcsolatosan, miközben Zaporizzsja környékén

a hatóságok jódtablettát osztanak a lakosságnak

és ellátják őket az azok használatával kapcsolatos ismeretekkel is arra az esetre, ha sugárzás kezdene szivárogni az erőműből.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap késő délután arról beszélt, hogy az oroszok Enerhodart, az erőműnek otthont adó várost lőtték. Bejelentését lángokban álló autókat eloltó tűzoltókról készített videofelvételekkel illusztrálták.

Az oroszokig elérhetne a sugárzás baleset esetén

Az MTI szerint hétfőre virradóra is folytatódott a város támadása, a közeli erdőkben tüzek keletkeztek. Az ukrajnai atomerőműveket üzemeltető Enerhoatom vállalat vasárnapi közleményében arra figyelmeztetett, hogy ha súlyos baleset történne a zaporizzsjai atomerőműnek akár egy energiablokkjában is, a sugárfelhő nemcsak Ukrajna déli részére, de Oroszország déli, délnyugati területeire is kiterjedne.

Az elnöki iroda vezetője, Andrij Jermak szerint az oroszok provokálnak, miközben zsarolni próbálják a világot.

Az ukrán hadsereg korábban kilenc, a Dnyipro folyó túlpartján található város bombázásáról számolt be. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a hétvégén is folytatódott az erőmű környékének ukrán bombázása, kilenc, az ukrán tüzérség kilőtte lövedék landolt az üzem területén Igor Konasenkov, az orosz védelmi minisztérium szóvivője szerint.

"Jelenleg főállású műszaki személyzet ellenőrzi az atomerőmű műszaki állapotát és biztosítja annak működését. A sugárzási helyzet az atomerőmű területén továbbra is normális" - áll a közleményben.

Drón kilövéséről beszélnek az oroszok

Az orosz állami hírügynökség a hatóságokra hivatkozva azt is közölte, hogy kilőttek egy ukrán drónt, amely az atomerőműben lévő nukleáris hulladéktárolót akarta megtámadni. Az erőmű két reaktora a múlt héten a lövések miatt lekapcsolódott az elektromos hálózatról. Vlagyimir Rogov, Zaporizzsja megye Moszkva-barát katonai és polgári közigazgatási főtanácsának egyik tagja szerint az ukránok a NAÜ közelgő látogatását nehezítik meg az akciókkal.

Az ukrán Enerhoatom azt állítja, nincs tudomása támadásokról.

Az amerikai külügyminisztérium szerint Oroszország nem akarta elismerni az erőműben fennálló súlyos sugárzási kockázatot, és blokkolta a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló megállapodás tervezetét, mert az ilyen kockázatot említett.

Zelenszkij nem felejt

Ukrán tisztviselők szerint az orosz erők Donbaszban, Ukrajna keleti ipari központjában is tovább támadnak. Zelenszkij vasárnap esti videóbeszédében megtorlást ígért.

"Egyetlen terrorista sem marad válasz nélkül a városaink elleni támadásokért. Zaporizzsja, Orikhov, Harkiv, Donbasz - mindenre választ fognak kapni"

- tette hozzá.

Az ukrán háború már több mint félé éve, február 24-én kezdődött el, ez Európa legpusztítóbb konfliktusa a második világháború óta. Emberek ezrei haltak meg, milliók menekültek el és városok váltak a földdel egyenlővé. A harcoknak a világgazdaságra is komoly a hatása, Donyeckből pedig már a lakosság háromnegyede elmenekült ukrán közlés szerint. A térségben vasárnap nyolc civil halt meg.

Kis esély van a vízumtilalomra

Az Egyesült Államok és szövetségesei szankciókkal sújtják Oroszországot a háború miatt, amely azonban azt közölte ezekkel sosem fogják rávenni, hogy álláspontja változzon, csak a konfliktust nyújtják meg azzal, hogy Ukrajnát támogatják. Dmitor Kuleba ukrán külügyminiszter további szankciókat tartalmaz, az orosz vízumtilalmát beleértve, amelyet valószínűleg nem fognak egyöntetűen támogatni az uniós külügyminiszterek.

Nyitókép: MTI/EPA//Orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata