A Kígyó-szigeten elhíresült mondatot pecsételték egy orosz útlevélbe

A román–ukrán határon pecsételték a mondatot Igor Zabotin úti okmányába augusztus 15-én azt követően, hogy elutasították. Ezek a szavak eredetileg az ukrán háború kezdeti szakaszában hangzottak el, amikor az oroszok elfoglalták a Kígyó-szigetet, ezzel a mondattal tagadták meg a megadást az ukrán védők.

Zabotin fotókat is megosztott útleveléről, melyben azok szerint egy cirill betűs pecsét látható, melyet elmondása szerint a Porubne-Siret átkelőn pecsételtek útlevelébe – írja a Euronews.

Senki nem mondott neki róla semmit

"Elhagytam a határ ukrán oldalát, miután elvégeztek ott minden papírmunkát. A román oldalra érve kinyitottam az útlevelem, senki nem mondott nekem semmit az ukrán oldalon. Nem tudom, hogy a vámosok vagy a határőrök pecsételtek-e bele" – fogalmazott Zabotin.

Az ukrán Állami Határőrszolgálat nem kommentálta az Euronews megkeresésére az ügyet. Zabotin egy másik Facebook-posztban arról is ír, hogy eredetileg vízumproblémák miatt

megtagadták tőle a Romániába való belépést.

"Az első határállomást rendben elhagytam. A másodikon nem engedtek át minden hivatalos nyilatkozat ellenére, melyek szerint Romániába beengedik az ukrán tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárokat, akik a háború alatt Ukrajnában tartózkodtak" – fogalmazott.

A románok tiltakoznak

Az éjszakát a két ország közti semleges területen töltötte.

"Az ukrán vámosok elvették az útlevelemet, majd azt mondták, hogy töltsem az éjszakát a vámmentes bolt mellett az ellenőrzőpontjuknál.

Egy ukrán határőr jött oda, és elküldött egy semleges sávba" – írta le. A férfi azóta már Romániában van.

A román határőrség arról nyilatkozott, hogy nem ők pecsételték be az idézetet Zabotin útlevelébe.

"Abban az esetben, ha egy külföldi állampolgár nem felel meg az országba való belépés törvényes feltételeinek, az érintett személy nem léphet be az országba, egy formanyomtatványt kap, amely tartalmazza az intézkedés okait és a fellebbezés módját" – áll a közleményben.

A férfi háborúellenes

A jelenleg internetes marketinggel foglalkozó férfi korábban a The Moscow Times független orosz lapnál dolgozott. 2015-ben költözött Ukrajnába, ahol hét évet élt teljesen legálisan. A háború kezdete óta próbált kijutni Ukrajnából, a közösségi médiában háborúellenes posztokat osztott meg.

"Az a tény, hogy orosz rendszámmal hajtottam keresztül Közép- és Nyugat-Ukrajnán, közvetlen

bizonyítéka annak, hogy itt nincs nácizmus,

és nem volt ok arra, hogy ezt a háborút kirobbanthassuk. Ukrajnában nincs nácizmus, soha nem volt és soha nem is lesz, bármennyire is próbálkoznak a Kreml propagandistái" – tette hozzá.

A Kreml korábban azt állította, hogy „különleges katonai műveletet” indított Ukrajnában, hogy demilitarizálja és nácitlanítsa az országot. Az orosz állampolgárok súlyos pénzbírságra vagy akár 15 év börtönbüntetésre számíthatnak, ha szándékosan úgynevezett "álhíreket" osztanak meg az ország hadseregéről, illetve annak külföldi egységeiről.

