Bendarzsevszkij Anton: Moszkvának át kell értékelnie háborús stratégiáját

Néhány nappal ezelőtt robbanás történt a Krím-félszigeten, egy orosz katonai repülőtéren. Lőszerraktárak robbantak fel és vélhetően több katonai repülőgép is megsérült. E hét keddjén pedig három, ehhez hasonló eset is történt. Egy Szimferopol melletti katonai repülőtéren egy transzformátorállomás robbant fel, továbbá lőszerraktárak égtek a Krím-félszigeten órákon át – kezdte helyzetelemzését a szakértő.

Bendarzsevszkij Anton szerint ugyanakkor ezeket a támadásokat nem úgy kell értékelni, mintha azokat közvetlenül orosz területek ellen követték volna el, hiszen a Krím-félsziget nemzetközi jogilag Ukrajnához tartozik, bár 2014 óta Oroszország tartja megszállva és már integrálta is a területet az orosz közigazgatásba. Ellenben, ha Ukrajna ténylegesen orosz területek ellen intézne támadást, akkor Moszkva, katonai doktrínája értelmében, még akár nukleáris csapással is válaszolhatna. A szakértő úgy látja, hogy egy ilyen súlyos ellencsapáshoz a támadásnak is nagyon komolynak kellene lennie.

A Krím-félsziget viszont elsősorban a Dél-Ukrajnában lévő orosz haderő ellátása szempontjából fontos – emelte ki a posztszovjet térség kutatója. Emellett a félsziget az orosz Fekete-tengeri flotta központja is. Oroszország a Szovjetunió szétesése után is megőrizte a területen az összes katonai támaszpontját és kikötőjét. A háború kezdetével pedig csak nőtt a Krím-félsziget jelentősége Moszkva számára, mivel flottaközpont és ellátóbázis is egyszerre – emlékeztetett a szakértő.

Stratégiai szempontból Bendarzsevszkij Anton szerint inkább jelzésértékűek az ukránok támadásai, szabotázsakciói. Mert ugyan okoznak némi bosszúságot az orosz katonai vezetésnek, de azért a csapatok ellátása nem ezektől fog összeomlani. Azért tekinthetők ezek az akciók jelzésértékűnek, mert ezek a támaszpontok nem a frontvonal közelében vannak. Például a néhány napja megtámadott Szaki katonai repülőtér 200 kilométerre található az ukrán állásoktól – mondta a szakértő.

Bendarzsevszkij Anton úgy véli, mindez arra utal, hogy az ukrán katonai képességek egyre nagyobbak és mind veszélyesebbé válnak az orosz ellátás szempontjából.

"Oroszországnak mindenképpen át kell értékelnie a háború menetét és azt, hogy innentől kezdve hogyan próbál védekezni a hasonló esetekkel szemben" – hangoztatta az InfoRádióban a posztszovjet térség szakértője.

Nyitókép: MTI/AP